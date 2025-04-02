Derbiyi kazanan Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 02.04.2025 - 19:48

Güncelleme: 02.04.2025 - 23:09

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadelenin son anlarında iki yedek kulübesi arasında büyük bir kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.

Galatasaray, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ise kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, ligde bu hafta sonunu BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki haftasında ise Samsunspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, ligde bu hafta sonunda sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Galatasaray: Günay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Kaan, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

Canlı | Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

90' SARI KART | Galatasaray'da Frankowski sarı kart gördü.

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Szymanski sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 11 dakika ilave edildi.

90' KIRMIZI KART | Derbide Barış Alper, Mert Hakan, Kerem Demirbay ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

89' Maç şu anda durmuş durumda. Cihan Aydın ve yardımcı hakemler santra çizgisi etrafında toplandı.

86' Galatasaray'da Osimhen ile Barış oyundan çıkarken Ahmed Kutucu ile Morata dahil oldu.

84' SARI KART | Galatasaray'da Osimhen sarı kart gördü.

84' SARI KART | Fenerbahçe'de Skriniar sarı kart gördü.

80' SARI KART | Fenerbahçe'de Dzeko sarı kart gördü.

80' SARI KART | Galatasaray'da Sallai sarı kart gördü.

79' Fenerbahçe'de Oğuz oyundan çıkarken Tadic dahil oldu.

77' Galatasaray'da Yunus oyundan çıkarken Sallai dahil oldu.

75' Fenerbahçe'de En Nesyri oyundan çıkarken Dzeko dahil oldu.

70' Savunma arkasına atılan topta Abdülkerim hata yaptı ve top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Günay'la karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin aşırtma şutunu Günay çıkardı!

66' Saint Maximin'in pasında En-Nesyri topukla Talisca'ya verdi fakat Talisca müsait pozisyonda topa vuramadı.

65' Fenerbahçe'de Çağlar ile Kostic oyundan çıkarken Mert Müldür ve Saint-Maximin dahil oldu.

61' Galatasaray'da Lemina oyundan çıkarken Frankowski dahil oldu.

56' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper'in vuruşunu İrfan Can kurtardı, ardından seken topta Sara'nın vuruşunu Amrabat çıkarttı!

54' Merkezde topla buluşan Fred'in uzaktan şutu kaleci Günay'da kaldı.

50' Amrabat'ın Sara'ya yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

46' SARI KART | Fenerbahçe'de Çağlar sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'nin golünü kaydetti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

35' Oğuz'un defansın arkasına attığı topu, En-Nesyri'den önce Günay kafayla uzaklaştırdı.

33' Barış Alper'in sol kanattan ortasına Çağlar müdahale etti ve top dışarıya çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

30' Günay Güvenç'in sakatlığı sebebiyle sağlık ekipleri oyunda.

29' Çağlar'ın Barış Alper'e yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

29' Amrabat'ın attığı pas kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

27' GOL | Osimhen'in penaltıdan bulduğu gol ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.

26' PENALTI | Kaan Ayhan'ın vuruşunda Kostic'in eline çarpan top için penaltı kararı verildi! Galatasaray penaltı kullanacak!

14' Atılan uzun topta hareketlenen Osimhen, topu içeriye çıkarttı Barış Alper'in şutu zayıf. Top kaleci İrfan Can'da kaldı.

11' Lemina'nın Talisca'ya yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

10' Defansın arkasına atılan topta Çağlar sektirdi, Osimhen, ceza sahasına girer girmez vuruşu yaptı ve top ağlara gitti.

10' GOL | Osimhen derbide Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

8' Barış'ın sağ kanattan çevirdiği topta Eren Elmalı içeriye çevirdi, Sara'nın vuruşunda Skriniar araya girdi ve top kornere çıktı!

5' Lemina'nın Fred'e yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

4' Lemina'nın Çağlar'a yaptığı müdahale faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.