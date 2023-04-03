Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray Nef'i 86-64 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:20
Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef derbi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 86-64 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar ise kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

 


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