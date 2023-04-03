Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 22:28

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef derbi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 86-64 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar ise kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.