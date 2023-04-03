Derbiyi kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finale çıktı
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GKN Kargo'yu 79-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beşiktaş GKN Kargo karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELDİ
Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 79-64 mağlup etti.
Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.
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