Derbiyi kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finale çıktı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GKN Kargo'yu 79-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:57
Derbiyi kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finale çıktı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beşiktaş GKN Kargo karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 79-64 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.


Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş GKN Kargo ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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