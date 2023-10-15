Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlardan beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:07
Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım!
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SIKI ÇALIŞIYORUM"

Portekizli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafını paylaştı ve, "Sıkı çalışıyorum" ifadelerini yazdı.

Oliveira'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.


Sergio Oliveira galatasaray süper lig

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