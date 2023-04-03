Derbide Redmond damgası! 'Tarihe geçeceğim' dedi, haklı çıktı
Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasına maça damga vuran Nathan Redmond, maç öncesi arkadaşına WhatsApp'ten attığı mesajla gündem oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi derbide 4-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce tarihe geçeceğini söylemişti.
Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini söyledi ve karşılaşma sonrası bu konuşmayı paylaştı.
Nathan Redmond, bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.
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