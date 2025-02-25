Derbide seyircilerin üzerine meşale atmışlardı: İstanbul Valiliği harekete geçti!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere biterken maçın ikinci yarısında deplasman tribünündeki sarı-lacivertli taraftarların yaktıkları meşaleleri sarı-kırmızılı seyircilerin üzerine atması tepki çekmişti.

Bu olay üzerine maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, karşılaşmayı durdurmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, derbide yaşanan olaylar hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gül, paylaşımında stat içerisinde taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır."

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.



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