Jose Mourinho'dan Galatasaray açıklaması: 'Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Galatasaray açıklaması: 'Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:24

Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde konuştu. 

Oyuncu tercihlerine değinen Mourinho, "Her maç aynı durum geçerli. Rakibinize saygı duymazsanız, kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmış oluruz. Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz potansiyelinizi sahaya yansıtamazsınız. Oyun yapımıza bakarsanız, bu son dönemde aldığımız iyi sonuçları getiren oyun kimliğimizi sahaya yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulübedeki zenginliklerine değinen Mourinho, "Herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Bu bir denge işi. Biz bu dengeli bir takımla sahadayız. Her pozisyonda harika opsiyonlarımız olan kulübemiz var" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #galatasaray

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