Galatasaray'da kritik seçim... Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 20:01

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarıştı.

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi. 4 bin 415 kişinin oy kullandığı seçimde Özbek, 14. sandık sonucunda 2173 oy alarak 6. sandık kala başkanlığı garantiledi.

Seçimi kazanmasının ardından konuşan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.

Galatasaray'da oy verme işlemi yapılan açıklamaların ardından saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oy kullandı. Daha sonra oy sayma işlemine geçildi.

Galatasaray'da seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

Galatasaray'da birinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 157 oy

Süheyl Batum: 36 oy

Galatasaray'da ikinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 173 oy

Süheyl Batum: 32 oy

Galatasaray'da üçüncü sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 70 oy

Galatasaray'da dördüncü sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da beşinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 147 oy

Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da altıncı sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 151 oy

Süheyl Batum: 63 oy

Galatasaray'da yedinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 164 oy

Süheyl Batum: 45 oy

Galatasaray'da sekizinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 166 oy

Süheyl Batum: 42 oy

Galatasaray'da dokuzuncu sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 167 oy

Süheyl Batum: 42 oy

Galatasaray'da onuncu sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 146 oy

Süheyl Batum: 47 oy

Galatasaray'da on birinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 158 oy

Süheyl Batum: 53 oy

Galatasaray'da on ikinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 124 oy

Süheyl Batum: 35 oy

Galatasaray'da on üçüncü sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 141 oy

Süheyl Batum: 36 oy

Galatasaray'da on dördüncü sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 155 oy

Süheyl Batum: 49 oy

Galatasaray'da on beşinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 174 oy

Süheyl Batum: 44 oy

Galatasaray'da on altıncı sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 208 oy

Süheyl Batum: 47 oy

TOPLAM OY

Dursun Özbek: 2555 oy

Süheyl Batum: 763 oy

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim toplantısı başkanlığı için Süheyl Batum ile birlikte ortak adaylarının Hikmet Koyuncuoğlu olduğunu söyledi. Galatasaray'da seçim genel kurul toplantısı başkanı oybirliği ile Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

ÖZBEK İLE BATUM OY KULLANDI

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Galatasaray için hayırlı olmasını ve Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum" dedi.

Hikmet Koyuncuoğlu ise, "Galatasaray için seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu, Türkiye'ye örnek bir şekilde geçtiğini biliyoruz. Sizlerden ricamız, tamamen bu bilinçle uygun bir biçimde hareket etmemiz. Amacımız etkin, verimli, hızlı, şeffaf ve adil bir gün geçirmek ve bir an önce camianın konsantrasyonunu yarına yöneltmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de aynı şeyi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oy verme işleminin ardından konuşan Özbek, "Hayırlı olsun inşallah. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Bu sefer de seçecektir. Şimdiden seçilecek yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun Galatasaray'a" dedi.

Süheyl Batum ise oy kullanmasının ardından, "İnşallah Galatasaray için de camiamız için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İki adayın açıklamaları şu şekilde:

Dursun Özbek: "Seçimler, Galatasaray'ın bayram günleri. Burada birbirini uzun zamandır görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Seçim heyecanı var. Heyecanlı bir gün ama asıl heyecanımız yarın. Peş peşe iki önemli günümüz var. Seçim Galatasaray'a yakışan bir şekilde geçiyor. Kim gelirse gelsin Galatasaray için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Genel kurul iradesini kullanacak. Galatasaray için hayırlı olsun diyorum."

Dursun Özbek: "Saat 15.00'e kadar daha epey gelen üyemiz olacaktır. Katılımın yeterli olacağını düşünüyorum. Buradan tekrar genel kurul üyelerine çağrı yapıyorum, gelip burada oy kullanacaklar, Galatasaray için bu fedakarlığı yapsınlar diyorum."

"HEPİMİZ ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUZ"

Dursun Özbek: "İnşallah yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu her tarafı sarı-kırmızıya boyayarak kutlayacağız. Moralimiz yerinde. Florya'dayız hep, onun için bazı seçim etkinliklerini iptal ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonraki iş futbolcularımızın sahada göstereceği performans. Güzel bir maç olsun ve Galatasaray şampiyon olsun istiyorum."

Süheyl Batum: "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."

Süheyl Batum: "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."

Süheyl Batum: "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'deki spordaki inanılmaz ortam, Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir."

KONYASPOR MAÇI İÇİN FLAŞ SÖZLER

Süheyl Batum: "Yarın da Allah kısmet ederse 24. şampiyonluğumuzu, nerelere ne giderse gitsin, yanlış anlamayın hediye, çikolata manasında söylüyorum, nerelere ne giderse gitsin, biz şampiyon olacağız!"

Dursun Özbek: "Yarın güzel bir sonuçla, taraftarlarımızı ve camiamızı sevince boğacak bir sonuçla dönmek istiyoruz."

Dursun Özbek: "Güzel bir seçim örneği veriliyor. İnşallah sonuç da güzel olacak. Ben buradan herkese selam gönderiyorum. Galatasaray'ı iyi günler beklediğini söylemek istiyorum"

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.