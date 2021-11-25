Derbinin hakemi Halil Umut Meler kesik yedi
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler, bu hafta görevlendirilmedi.
Geçen hafta "Galatasaray-Fenerbahçe" maçını yöneten Halil Umut Meler bu hafta atama almazken, 9. hafta "Trabzonspor-Fenerbahçe" karşılaşmasında düdük çalan Ali Şansalan o mücadeleden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle;
YARIN:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)
27 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)
28 KASIM PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)
29 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)
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