Derbinin kadrosunu belirledi: Okan Buruk'tan 2 futbolcuya kesik!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini büyük oranda belirledi. Okan Buruk'un dev derbide Carlos Cuesta ve Dries Mertens'i yedek oturtacağı iddia edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki düğümü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın saat 20:00'de oynanacak. Okan Buruk dev maç öncesi Galatasaray'ın 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde 2 ismi kulübeye çekecek.
Okan Buruk'un Carlos Cuesta ve Dries Mertens'i Fenerbahçe derbisinde hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor.
Başarılı teknik adam derbide kaleyi Fernando Muslera'ya emanet edecek.
DÖRTLÜ DEFANS KURGUSU
TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk dev maça 4'lü defans kurgusuyla çıkacak ve sağ bekte Frankowski'ye görev verecek.
Sol bekte ise Eren Elmalı oynayacak. Stoper ikilisi ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak.
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ile Mario Lemina görev alacak. Bu ikilinin önünde ise Gabriel Sara forma giyecek.
Okan Buruk sol kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev verecek.
İLK TERCİH YUNUS AKGÜN
Sağ kanat için ilk tercih Yunus Akgün. Yetiştirilmesi halinde bu bölgede Yunus Akgün forma giyecek. Milli futbolcunun derbiye yetişmemesi durumunda sağ kanatta Roland Sallai görev alacak.
Dev maçta Galatasaray'ın ileri ucunda ise Victor Osimhen forma giyecek.
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