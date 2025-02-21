Derbiye davet edilmişti: Ceferin'den Galatasaray'ın davetine yanıt

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Derbiye davet edilmişti: Ceferin'den Galatasaray'ın davetine yanıt
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:58

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e gönderdiği davetten istediği yanıtı alamadı.

Sporx'in haberine göre; "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz" notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İs¸lerimin yogˆunlugˆu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtı aldı.


Etiketler: #Aleksander Ceferin #galatasaray #fenerbahçe

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