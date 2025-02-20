Derbiye Sloven hakem atandı: İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:56

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:56

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

45 yaşındaki hakem Slavko Vincic, uluslararası arenada çok sayıda önemli maç yönetti. Slovenya'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, kariyerinde 2024 Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, çok sayıda önemli maç yönetti.

UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Vincic, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final ve çeyrek müsabakalarında da düdük çaldı. Sloven hakem, 9 Temmuz tarihindeki EURO 2024'te İspanya-Fransa yarı fİnal karşılaşmasını yönetti. Deneyimli hakem, 15 yıldır Avrupa maçlarında görev yapıyor. Bu sezon ise 8 kez Şampiyonlar Ligi maçını yönetti.

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.

YABANCI HAKEM KARARI NASIL ALINDI?

TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi. Bu müzakerede ise derbinin hakemi olarak Slavko Vincic öncelik olarak belirlendi. Ardından TFF Yönetim Kurulu toplandı ve her yönetici net fikrini beyan etti. Toplantıda oy birliği ile yabancı hakem kararı çıkarken bundan sonraki derbiler için de yabancı hakem talebinin geleceği belirtildi ve bu konu tartışıldı. Yönetim kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

GALATASARAY İSTEMEDİ

Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.

TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi.

FUHUŞ OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

T24'ün haberine göre, FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı.

Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapılmıştı.

Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Sırp manken ve reality yıldızı Tijana Ajfon'un da olduğu öğrenildi. Ajfon'un partiyi organize ettiği ve fuhuş zincirine liderlik ettiği belirtilmişti.

40 yaşındaki Vincic'in suça doğrudan dahil olup olmadığının henüz kesinleşmediği, ancak Ajfon ile Hırvatistan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı öğrenilmişti.

Ayrıca, evin içerisinde de çok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirilmişti.

VINCIC "FUHUŞ PARTİSİ DEĞİL, İŞ YEMEĞİ" DEDİ

Slavko Vincic, olayın ardından polise verdiği ifadede suçlamaları reddederek şunları söylemişti:

"Polis, bizi şahitler huzurunda tutukladı. Ben oraya gittiğimde, neler olduğunu bilmiyordum. Cuma gecesi o eve gittim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumak istiyorum. Biraz huzur ve mahremiyet istiyorum.

O eve gitmem ve yaşananlar, çok garipti. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi yoktu. Ben silahları da polis baskın yaptıktan sonra gördüm. Oraya bir iş yemeği için gitmiştim. İş konuşuyorduk. Saat akşam 8 gibiydi. Bir anda polisler içeri girdi. Film gibiydi."

"HEMŞEHRİSİ" CEFERIN KURTARDI İDDİASI

Sloven basınında yer alan haberlere göre bu olayın ardından, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, hemşehrisi olan Vincic'in dosyasının kapatılıp serbest kalmasında etkili olduğu iddia edilmişti.

MARIBOR TAKIMINI ACUN ILICALI SATIN ALMIŞTI

2022 yılının başında İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya, Slovenya 1. Lig'inde bulunan Maribor'un yüzde 74'lük hisselerini satın almak için anlaşmaya varmıştı. Kritik derbi öncesi derbiyi yöneteceği düşünülen Vincic'in de Mariborlu olması, maç öncesi tartışma yaratan bir diğer unsur oldu.

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar ise şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 Bayern Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl