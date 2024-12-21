Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:55

Güncelleme: 21.12.2024 - 16:59

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Rolland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir bulunmuyor. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Kerem Demirbay'ın ailevi nedenle özel izin olduğu, Yusuf Demir'in ise hasta olduğu belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın (22 Aralık) Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle: