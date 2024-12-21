Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik!
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Rolland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir yer almadı.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Rolland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir bulunmuyor. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Kerem Demirbay'ın ailevi nedenle özel izin olduğu, Yusuf Demir'in ise hasta olduğu belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın (22 Aralık) Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:
?? B. Kayserispor maçı kamp kadromuz. #KYSvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 21, 2024
?? Ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir, kamp kadrosunda yer almamaktadır. pic.twitter.com/ftiVzcomU4
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