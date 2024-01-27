Derya Cebecioğlu yeniden VakıfBank'ta

VakıfBank altyapısından yetişen ve bu sezonunun ilk yarısında Japonya’nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak oynayan milli smaçör Derya Cebecioğlu, yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:13
Derya Cebecioğlu yeniden VakıfBank'ta
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VakıfBank altyapısında yetişerek 2018-2019 sezonunda A Takımı’na yükselen ve 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 2 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Derya Cebecioğlu, sezonun kalan bölümünde sarı-siyahlı formayla mücadele edecek.

"VAKIFBANK BENİM AİLEM"

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Derya Cebecioğlu, "VakıfBank benim ailem. Japonya'da oynamak benim için bir deneyim oldu. Farklı bir kültür ve oyun tarzını tecrübe ettim. Sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank'ın başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.


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