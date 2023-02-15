Destek kampanyasına katılmamıştı: Dusan Tadic'ten pazubent açıklaması

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:18

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:18

Bu hafta oynanan Hollanda Eredivisie maçlarında kaptanlar, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem için pazubent takmıştı.

Depreme destek pazubendini takmayan tek kaptan Ajax'lı Dusan Tadic oldu. Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından,"Türkiye ve Suriye'deki depremler beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" diye paylaşım yaptı.

The earthquakes in Turkey and Syria have shocked me deeply. My thoughts are with the people who have lost loved ones in this tragedy, and everyone affected in any way.



?????????? pic.twitter.com/FupZo4lwIb — Dušan Tadic (@DT10_Official) February 14, 2023

SNEIJDER KULÜP KARARI DEMİŞTİ

Konu hakkında konuşan Ajax'ın eski kaptanı Wesley Sneijder, "Bu güzel bir kampanya. Herkes bu bantları taktı ve kaptanlar ayrıca formalarını da bağışladı. Bunların hepsi kampanyaya gidecek ve hafta sonunda açık artırma yapılacak. Sadece Ajax başka bir bant taktı. Sanırım kendi kampanyaları var. Düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bantı takmak istemeyen Tadic değildi, kulüp kararıyla bunu yaptılar" demişti.