Destek kampanyasına katılmamıştı: Dusan Tadic'ten pazubent açıklaması

Bu hafta oynanan Hollanda Eredivisie maçlarında kaptanlar, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem için pazubent takmıştı.

Depreme destek pazubendini takmayan tek kaptan Ajax'lı Dusan Tadic oldu. Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından,"Türkiye ve Suriye'deki depremler beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" diye paylaşım yaptı.

The earthquakes in Turkey and Syria have shocked me deeply. My thoughts are with the people who have lost loved ones in this tragedy, and everyone affected in any way.



