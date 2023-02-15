Destek kampanyasına katılmamıştı: Dusan Tadic'ten pazubent açıklaması

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 21. haftasında oynanan karşılaşmalarda Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye destek vermek amacıyla tüm kulüpler farkındalık pazubendi takmıştı. Destek kampanyasına katılmayan tek kulüp Ajax ise tepki çekmişti. Hollandalı kulübün kaptanı Dusan Tadic konuya ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:18
Destek kampanyasına katılmamıştı: Dusan Tadic'ten pazubent açıklaması
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Bu hafta oynanan Hollanda Eredivisie maçlarında kaptanlar, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem için pazubent takmıştı.

Depreme destek pazubendini takmayan tek kaptan Ajax'lı Dusan Tadic oldu. Tadic'in bu hareketi büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu tepkilerden dolayı Tadic, sosyal medya hesaplarından,"Türkiye ve Suriye'deki depremler beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" diye paylaşım yaptı.

SNEIJDER KULÜP KARARI DEMİŞTİ

Konu hakkında konuşan Ajax'ın eski kaptanı Wesley Sneijder, "Bu güzel bir kampanya. Herkes bu bantları taktı ve kaptanlar ayrıca formalarını da bağışladı. Bunların hepsi kampanyaya gidecek ve hafta sonunda açık artırma yapılacak. Sadece Ajax başka bir bant taktı. Sanırım kendi kampanyaları var. Düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bantı takmak istemeyen Tadic değildi, kulüp kararıyla bunu yaptılar" demişti.


Dusan Tadic ajax kahramanmaraş deprem

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