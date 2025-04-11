Dev derbi öncesi Fenerbahçe Medicana'nın yeni başantrenörü belli oldu!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:04

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:04

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Galatasaray Daikin'i konuk edece ve karşılaşma 13.30'da başlayacak.