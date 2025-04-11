Dev derbi öncesi Fenerbahçe Medicana'nın yeni başantrenörü belli oldu!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, daha önce kulüpte görev yapan Marcello Abbondanza'nın başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Dev derbi öncesi Fenerbahçe Medicana'nın yeni başantrenörü belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:04

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Galatasaray Daikin'i konuk edece ve karşılaşma 13.30'da başlayacak.


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Marcello Abbondanza #Marco Fenoglio

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