Dev derbi öncesi Fenerbahçe Medicana'nın yeni başantrenörü belli oldu!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, daha önce kulüpte görev yapan Marcello Abbondanza'nın başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Galatasaray Daikin'i konuk edece ve karşılaşma 13.30'da başlayacak.
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