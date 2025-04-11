Performansıyla dikkat çekiyordu: Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:50

Fenerbahçe sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği Oğuz Aydın yarışından galip çıkmış ve oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın için Akdeniz ekibine 6 milyon Euro bonservis ödemiş ve 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Performansıyla dikkat çeken ve milli formayı sırtına geçiren Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Napoli ve Ajax, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Oğuz Aydın'dan 15 milyon Euro'luk bonservis geliri beklentisi olduğu ifade edildi.

Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1403 dakika süre alan Oğuz Aydın, 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.