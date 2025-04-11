Performansıyla dikkat çekiyordu: Fenerbahçe'den Oğuz Aydın kararı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın, Avrupa takımlarının radarında. Sarı-lacivertli takımın milli futbolcu için bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.
Fenerbahçe sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği Oğuz Aydın yarışından galip çıkmış ve oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın için Akdeniz ekibine 6 milyon Euro bonservis ödemiş ve 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Performansıyla dikkat çeken ve milli formayı sırtına geçiren Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Napoli ve Ajax, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Oğuz Aydın'dan 15 milyon Euro'luk bonservis geliri beklentisi olduğu ifade edildi.
Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1403 dakika süre alan Oğuz Aydın, 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Oğuz Aydın #fenerbahçe #transfer
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