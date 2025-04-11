Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Doğru zaman geldiğinde...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:49

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:49

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint Germain'den kiraladığı Milan Skriniar, Süper Lig'deki kalan maçlar ve takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Skriniar, son oynanan Trabzonspor maçıyla ilgili, "Aslında o maçta ilk yarıda da iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum ama şanssız bir gol yedik. Bu futbolun bir parçası. Önemli olan ikinci yarıda gösterdiğimiz performanstı, 4 tane harika gol attık. Hedefimiz kazanmaktı ve bunu başardık" dedi.

'GOL SEVİNCİM KIZIMIN OYUNCAĞIYLA ALAKALI'

Skriniar, forma numarası ve golden sonra yaptığı sevinçle ilgili soruya, "Forma numarasının arkasında çok büyük bir hikaye yok. Favori numaram bu. Tek sebebi bu. Attığım golden sonraki sevinç şu anlamda komik, büyük kızımın bir oyuncağı var, onunla alakalıydı. Sadece onu anmak için böyle bir sevinç yaptım" yanıtı verdi.

'BURADA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Takımla ve transferiyle ilgili Skriniar, "Buraya geldiğim ilk zaman da söylemiştim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takıma ve arkadaşlarıma yardım etmek için buraya geldim. Benim için en önemlisi gelişebilmektir. Şu anda bunun gerçekleştiğini düşünüyorum ama her zaman daha iyi olabiliriz" ifadelerini kullandı.

'HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL'

Süper Lig'deki kalan maçlarla ilgili Skriniar şunları söyledi:

"Her maç bizim için bir final. Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu ve güçlü bir oyun sergilememiz gerekiyor. 8 tane final maçımız var, bunları oynayıp sezon sonunda neler olacağını göreceğiz."

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Takımdaki geleceğiyle ilgili soruya ise deneyimli stoper şu yanıtı verdi:

"Belirtmiş olduğum gibi taraftarların desteklerini hissediyorum. Her maç takıma yardımcı oluyorlar. Bunu hissetmek çok önemli. Doğru zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla muhakkak konuşacağız bir çözüm bulmakla ilgili. Zamanı geldiğinde geleceğimle ilgili konuşacağız."