Dev derbi öncesi hata yapmadı: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı Agbadou ile aldı!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada yeni transferlerden Emmanuel Agbadou attı. Agbadou, Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetiyle birlikte ligde bu sezon ilk kez arka arkaya 3 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini ise 16 maça yükseltti.

GELECEK HAFTA DERBİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 46 puana yükseldi. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kocaelispor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kocaelispor 0-1 Beşiktaş

90' Beşiktaş'ta Oh yerine Jota Silva oyuna dahil oldu.

90' Kocaelispor'da Show yerine Ahmet Sağat oyunda.

83' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu sarı kart gördü.

82' Beşiktaş'ta Asllani ve Rashica oyundan alındı. Rashica ve Salih Uçan oyuna dahil oldu.

81' Beşiktaşta Rıdvan, Kocaelispor'da ise Ahmet Oğuz sarı kart gördü.

72' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yerine Musatafa Hekimoğlu oyunda.

61' Linetty ve Tayfur Bingöl oyundan alındı. Joseph Nonge ve Churlinov kalan sürede Kocaeli forması ile sahada olacak

52' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Agbadou ile 1-0 öne geçiyor. Beşiktaş'ın kullandığı korner sonrasında Cerny topun başına geçti. Yapılan ortada Agbadou Beşiktaş'ı öne geçirdi.

38' Ahmet Oğuz'un uzun kullandığı taçta Beşiktaş defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası sağ çaprazda Keita'nın önüne gelen topu; Keita düşerken vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

28' Beşiktaş'ın kullandığı korner sonrasında top Ndidi'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncu şık pasıyla Cerny'i topla buluşturdu. Sağ taraftan içeriye çevrilmek istenen top, geride Agbadou'nun önünde kaldı. Agbadou'nun şutu üstten auta çıktı.

18' Kocaelispor'da sağ kanattan içeriye çevrilen topa Ndidi ayak koydu. Sonrasında top Ersin'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çalıyor.