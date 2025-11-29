Dev derbi öncesi... Milan Skriniar'dan Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Ocak ayında bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Mourinho ve Tedesco değerlendirmesi yapan Slovak futbolcu, "İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla" ifadelerini kullandı.

"Ferencvaros maçına kadar derbi Samandıra'da hiç konuşulmadı mı?" sorusuna Milan Skriniar, "Kesinlikle bu doğru. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili bugün ilk kez konuştuk. Yarın toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç" sözleriyle yanıt verdi.

DERBİ YORUMU

Pazartesi günkü derbiyi değerlendiren tecrübeli oyuncu, "San Siro'da Inter - Milan, Inter - Juventus maçları bizim için sihirliydi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum" dedi.

Osimhen ve Icardi'ye dikkat çeken Skriniar, "İkisi de çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim" ifadelerini kullandı.

"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."