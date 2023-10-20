Dev derbide kale, 40 yaşındaki isme emanet!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:21

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:21

Serie A'da 9. hafta Milan - Juventus derbisine sahne olacak.

Pazar günün oynanacak mücadele öncesi Milan'da, sahaya 40 yaşındaki kaleci Antonio Mirante'nin çıkması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemeyecek.

Mirante en son 6 Mayıs 2021'de Roma formasıyla Manchester United'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.