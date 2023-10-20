Dev derbide kale, 40 yaşındaki isme emanet!

İtalya Serie A'da Milan, Juventus'u konuk edecek. Dev mücadele öncesi Milan'da kaleye 40 yaşındaki Antonio Mirante'nin geçmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:21
Dev derbide kale, 40 yaşındaki isme emanet!
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Serie A'da 9. hafta Milan - Juventus derbisine sahne olacak. 

Pazar günün oynanacak mücadele öncesi Milan'da, sahaya 40 yaşındaki kaleci Antonio Mirante'nin çıkması bekleniyor. 

Kırmızı-siyahlı ekipte, Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemeyecek. 

Mirante en son 6 Mayıs 2021'de Roma formasıyla Manchester United'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 


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