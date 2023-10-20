Dev derbide kale, 40 yaşındaki isme emanet!
İtalya Serie A'da Milan, Juventus'u konuk edecek. Dev mücadele öncesi Milan'da kaleye 40 yaşındaki Antonio Mirante'nin geçmesi bekleniyor.
Serie A'da 9. hafta Milan - Juventus derbisine sahne olacak.
Pazar günün oynanacak mücadele öncesi Milan'da, sahaya 40 yaşındaki kaleci Antonio Mirante'nin çıkması bekleniyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte, Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemeyecek.
Mirante en son 6 Mayıs 2021'de Roma formasıyla Manchester United'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
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