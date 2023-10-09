Milan, Giroud'un kaleci formasını satışa çıkardı!

Milan, Genoa maçında kaleye geçen ve kritik bir kurtarışa da imza atan Olivier Giroud'un kaleci formasını satışa çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:46
Milan, Giroud'un kaleci formasını satışa çıkardı!
Abone Ol google-news

Milan, Genoa maçında kaleye geçen ve kurtarışlarıyla dikkat çeken Olivier Giroud için yeni bir hamlede bulundu.

İtalyan ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun kaleci formalarını satışa çıkardı.

Milan, Genoa maçının sonrasında da Fransız yıldızını A Takım listesinde kaleciler bölümüne eklemişti.

Öte yandan Fransa Milli Takımı da aday kadrosunda deneyimli golcüyü kaleciler arasında gösterdi.

GENOA MAÇINDA NELER YAŞANDI?

37 yaşındaki futbolcu, ligde Genoa karşısında oynanan maçta Mike Maignan'ın uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçmişti.

Kalesinde gole izin vermeyen Giroud, takımının 1-0'lık galibiyetinde önemli rol oynamıştı.


Olivier Giroud milan forma

İlgili Haberler

Olivier Giroud kaleye geçti... Milan 3 puana uzandı!

Olivier Giroud kaleye geçti... Milan 3 puana uzandı!
Milan ile Dortmund yenişemedi!

Milan ile Dortmund yenişemedi!
Milan'dan Lazio'ya karşı kritik galibiyet!

Milan'dan Lazio'ya karşı kritik galibiyet!

En Çok Okunan Haberler