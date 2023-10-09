Milan, Giroud'un kaleci formasını satışa çıkardı!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:46

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:46

Milan, Genoa maçında kaleye geçen ve kurtarışlarıyla dikkat çeken Olivier Giroud için yeni bir hamlede bulundu.

İtalyan ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun kaleci formalarını satışa çıkardı.

Milan, Genoa maçının sonrasında da Fransız yıldızını A Takım listesinde kaleciler bölümüne eklemişti.

Öte yandan Fransa Milli Takımı da aday kadrosunda deneyimli golcüyü kaleciler arasında gösterdi.

GENOA MAÇINDA NELER YAŞANDI?

37 yaşındaki futbolcu, ligde Genoa karşısında oynanan maçta Mike Maignan'ın uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçmişti.

Kalesinde gole izin vermeyen Giroud, takımının 1-0'lık galibiyetinde önemli rol oynamıştı.