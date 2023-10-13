Milan'dan Fenerbahçeli oyunculara kanca: Hırvatistan maçında izlediler!
Milan'ın, A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Fenerbahçeli oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i takip ettiği iddia edildi.
A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta gözler Fenerbahçeli oyuncuların üzerindeydi.
Calcio Mercato'nun haberine göre; Hırvatistan - Türkiye maçında Benfica'nın Hırvat forveti Petar Musa'yı takip eden Milan, Fenerbahçe'nin iki milli oyuncusuna da dikkat kesildi.
İSMAİL VE FERDİ'YE DİKKAT KESİLDİLER
Haberde; Milan'ın Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i mercek altına aldığı belirtilirken, Ferdi Kadıoğlu ile Napoli'nin de ilgilendiği kaydedildi.
İLİŞKİLERE GÜVENİYORLAR
Ayrıca haberde; Milan'ın yaz transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sarı-lacivertli kulüp ile geliştirdiği ilişkilerin bu transferlerde önemli rol oynayacağını düşündüğü belirtildi.
Hırvatistan maçına hem Ferdi Kadıoğlu hem de İsmail Yüksek ilk 11'de başlarken; Ferdi 90 dakika, İsmail ise 86 dakika oyunda kaldı.
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