Dev derbinin ardından... Mauro Icardi'den flaş hareket!
Mauro Icardi, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı Galatasaray formasını giydi.
Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından soyunma odasında flaş bir harekete imza attı.
ALİ KOÇ FORMASI GİYDİ
Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı formayı giydi.
Soyunma odasında Icardi'nin formayı giydiği anları Galatasaray YouTube hesabı paylaştı.
Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #galatasaray #mauro icardi
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