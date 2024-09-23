Dev derbinin ardından... Mauro Icardi'den flaş hareket!

Mauro Icardi, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı Galatasaray formasını giydi.

Dev derbinin ardından... Mauro Icardi'den flaş hareket!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:22

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından soyunma odasında flaş bir harekete imza attı.

ALİ KOÇ FORMASI GİYDİ

Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı formayı giydi.

Soyunma odasında Icardi'nin formayı giydiği anları Galatasaray YouTube hesabı paylaştı.

Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.


Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #galatasaray #mauro icardi

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