Dev derbinin ardından... Mauro Icardi'den flaş hareket!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:22

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:22

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından soyunma odasında flaş bir harekete imza attı.

ALİ KOÇ FORMASI GİYDİ

Arjantinli futbolcu, Kadıköy'deki galibiyetin ardından sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı formayı giydi.

Soyunma odasında Icardi'nin formayı giydiği anları Galatasaray YouTube hesabı paylaştı.

Sarı kırmızılı takımın paylaştığı bu video Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.