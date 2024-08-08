Dev kulüpler peşinde... Ferdi Kadıoğlu'na rekor teklif!
İngiltere Premier Lig ekibi Brihgton'ın Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de performansıyla dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.
Sporx'in haberine göre, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı.
BRİGHTON'DAN DEV TEKLİF
İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını ek ödemelerle birlikte toplam 35 milyon Euro'ya çıktığı ifade edildi.
Haberde Brighton'ın, sarı-lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçtiği aktarıldı.
202 MAÇTA FORMA GİYDİ
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 202 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
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