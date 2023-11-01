Dev maç öncesi... Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:58

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımdaki çalışmalarla ilgili konuşan Avcı, "Şu an itibariyle iyi. Daha iyi olacak. Biraz felsefeyi, biraz geri bildirimleri, biraz yaptıklarımızı dershane gibi bunu çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandırmak için. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Planı var, savunması, hücumu var. Her şeyi var. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, daha iyi olmamız gerekiyor ama çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Sakatlıkları bulunan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet hakkında soru yöneltilen deneyimli teknik direktör, "Sağlık kurulu bilgilendirir zaten. Bizimle birlikte antrenmanın büyük bölümünde olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi bir değerlendirme olur" cevabını verdi.

Anastasios Bakasetas

FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Abdullah Avcı, son olarak deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması için, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği, kafasını çevirdikleri bir alan. Seyir zevki açısından keyifli, fair-play'in olduğu bir maç olur. Trabzonspor, her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız" diye konuştu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.