Dev maçta forma giyemeyecek: PFDK Leroy Sane'nin cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.
PFDK'den yapılan açıklamada Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye verilen cezaya yer verildi. Açıklamada, “Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir” denildi.
DEV MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Leroy Sane, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki sıradaki 2 maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de sırasıyla Başakşehir ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.