Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev maçta forma giyemeyecek: PFDK Leroy Sane'nin cezasını açıkladı!

Dev maçta forma giyemeyecek: PFDK Leroy Sane'nin cezasını açıkladı!

13.03.2026 12:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dev maçta forma giyemeyecek: PFDK Leroy Sane'nin cezasını açıkladı!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçında kırmızı kart gören Leroy Sane'nin cezası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. 

PFDK'den yapılan açıklamada Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye verilen cezaya yer verildi. Açıklamada, “Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir” denildi.

DEV MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Leroy Sane, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki sıradaki 2 maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de sırasıyla Başakşehir ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #galatasaray #PFDK #Leroy Sane

İlgili Haberler

Ayrılacağı iddia edilmişti: Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!
Ayrılacağı iddia edilmişti: Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ara transfer döneminde adı ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'ya yeni sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
Arda Turan'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması!
Arda Turan'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması! UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. Arda Turan, karşılaşma ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sadettin Saran'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Kollandıklarına inanıyorum'
Sadettin Saran'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Kollandıklarına inanıyorum' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ara transfer dönemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.