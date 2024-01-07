Dev maçta turu geçen takım Liverpool!

FA Cup 3. tur maçında Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:58
Dev maçta turu geçen takım Liverpool!
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İngiliz futbolunda heyecan FA Cup maçlarıyla devam etti.

Ligde şampiyonluk için yarışan Arsenal ve Liverpool bu kez kupada karşılaştı. 

Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi ve Kırmızılar tur atlayan taraf oldu. 

Maçta goller; 80. dakikada Kiwior (KK) ve 90+4. dakikada Luis Diaz'dan geldi. 

Liverpool, 10 Ocak'ta bu kez Lig Kupası'nda Fulham'ı konuk edecek. Arsenal ise ligde 20 Ocak'ta Crystal Palace'ı konuk edecek. 


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