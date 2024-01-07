Dev maçta turu geçen takım Liverpool!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:58

Güncelleme: 07.01.2024 - 21:58

İngiliz futbolunda heyecan FA Cup maçlarıyla devam etti.

Ligde şampiyonluk için yarışan Arsenal ve Liverpool bu kez kupada karşılaştı.

Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi ve Kırmızılar tur atlayan taraf oldu.

Maçta goller; 80. dakikada Kiwior (KK) ve 90+4. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Liverpool, 10 Ocak'ta bu kez Lig Kupası'nda Fulham'ı konuk edecek. Arsenal ise ligde 20 Ocak'ta Crystal Palace'ı konuk edecek.