Dev maçta turu geçen takım Liverpool!
FA Cup 3. tur maçında Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.
İngiliz futbolunda heyecan FA Cup maçlarıyla devam etti.
Ligde şampiyonluk için yarışan Arsenal ve Liverpool bu kez kupada karşılaştı.
Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi ve Kırmızılar tur atlayan taraf oldu.
Maçta goller; 80. dakikada Kiwior (KK) ve 90+4. dakikada Luis Diaz'dan geldi.
Liverpool, 10 Ocak'ta bu kez Lig Kupası'nda Fulham'ı konuk edecek. Arsenal ise ligde 20 Ocak'ta Crystal Palace'ı konuk edecek.
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