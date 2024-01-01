Liverpool'dan Fabio Carvalho kararı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:16

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:16

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, flaş bir karar aldı.

Yapılan açıklamada, sezon başında Alman ekibi Leipzig'e kiralanan 21 yaşındaki genç oyuncu Fabio Carvalho'nun geri çağrıldığı belirtildi.

Genç on numara, yaz transfer döneminde Alman ekibine katılmıştı. Leipzig ile 15 maça çıkan Carvalho gol ya da asist katkısı veremedi.

Fulham, Portekizli oyuncuyu 2022 yılında yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.