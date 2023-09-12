Dev transferin bütçesi tamam: Kylian Mbappe adım adım Madrid'e
Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe için bütçesini hazırladığı iddia edildi.
Real Madrid, Ocak ayında ön sözleşme imzalamak istediği Kylian Mbappe transferinde kullacağı bütçeyi hazırladı.
Sport'un haberine göre, Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Kylian Mbappe için 200 milyon Euro'luk bütçe hazırladı. Bu miktar, Fransız yıldızın maaşını ve imza ücretini karşılamak için kullanılacak.
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Kylian Mbappe bu yazın başında PSG ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Fransız golcü, Paris ekibine sözleşme yenilemeyeceğini bildirirken PSG, Mbappe'nin takımdan ücretsiz ayrılmaması için kontratını uzatmak istedi. Ancak her iki taraf da bu problemi şimdilik rafa kaldırdı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Hz. İsa heykeline yıldırım düşmesi sonucu küle döndü
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı