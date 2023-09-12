Dev transferin bütçesi tamam: Kylian Mbappe adım adım Madrid'e

Yayınlanma: 12.09.2023 - 22:52

Güncelleme: 12.09.2023 - 22:52

Real Madrid, Ocak ayında ön sözleşme imzalamak istediği Kylian Mbappe transferinde kullacağı bütçeyi hazırladı.

Sport'un haberine göre, Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Kylian Mbappe için 200 milyon Euro'luk bütçe hazırladı. Bu miktar, Fransız yıldızın maaşını ve imza ücretini karşılamak için kullanılacak.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Kylian Mbappe bu yazın başında PSG ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Fransız golcü, Paris ekibine sözleşme yenilemeyeceğini bildirirken PSG, Mbappe'nin takımdan ücretsiz ayrılmaması için kontratını uzatmak istedi. Ancak her iki taraf da bu problemi şimdilik rafa kaldırdı.