Fenerbahçe'ye Florentino Luis transferinde sürpriz rakip!

10.08.2025 10:33:00
Roma'nın Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Benfica'nın orta sahası Florentino Luis ile ilgilendiği iddia edildi.

Serie A ekiplerinden Roma, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha arayışlarını sürdüren İtalyan ekibinin, Benfica'nın orta sahası Florentino Luis ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Roma, orta saha adayları listesine 25 yaşındaki Portekizliyi ekledi. Yıldız orta saha ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedilmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti. 25 yaşındaki orta sahanın 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

