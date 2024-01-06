Devleri peşine taktı: Kenan Yıldız için astronomik teklif hazırlığı
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Milli oyuncuya astronomik tekliflerin gelmesi beklenirken, ilgilenen kulüplerin başında Arsenal'in geldiği iddia edildi.
Juventus'ta son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın transfer döneminin konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.
NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgilenen en ciddi kulüp Arsenal.
Kenan Yıldız'a Arsenal'in yanı sıra Premier Lig'den birçok kulübün ilgisinin olduğu vurgulandı.
Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için sezon sonunda Arsenal başta olmak üzere ciddi teklifler alacağı kaydedildi.
Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın, Kenan Yıldız'ı son derece beğendiği ve transferini istediği aktarıldı.
18 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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