Devlet Bahçeli'nin danışmanı Hüseyin Sözlü'den paylaşım: 'Gözümüz Jesus ve Fener'in üzerinde olacak'
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün paylaşımı Fenerbahçe taraftarından tepki çekti. Sözlü paylaşımında, "Gözümüz Jesus ve Fener'in üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, hem Şampiyonlar Ligi için hem de gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için iddialı bir hoca ile anlaştı. Sarı-lacivertliler uzun süre temasta olduğu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'nin yakın zamanda sözleşme imzalaması beklenen deneyimli çalıştırıcı için MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'den tepki çeken bir paylaşım geldi.
Sözlü, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Jorge Jesus'u getiriyormuş. İsmail Kartal Türk değilde kariyersiz bir Avrupalı olsa idi Fener bu kompleksli davranışı sergilemez İsmail Kartal ile yoluna devam ederdi. Gelecek sezonu heyecanla bekleyeceğiz Süper Lig'de. Gözümüz Jesus ve Fener'in üzerinde olacak."
Hüseyin Sözlü'nün bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı.
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