Jorge Jesus'un kariyerinde Domenec Torrent ayrıntısı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:15

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu ve sarı-lacivertliler, Portekizli ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jesus gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracak. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'da ise başkan adayları Domenec Torrent ile çalışmaya sıcak bakmıyor ancak buna rağmen İspanyol çalıştırıcının sözleşmesi şimdilik devam ediyor.

JORGE JESUS'UN YERİNİ DOMENEC TORRENT ALDI

Jorge Jesus, 2019'da Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti. Kısa sürede Güney Amerika ekibinin seviyesini yükselten Jesus, bir yılda hem Brezilya şampiyonu oldu hem de Libertadores Kupası'nı kazandı.

Jesus, Flamengo'da geçirdiği kısa sürede kulübe unutulmaz başarılar yaşatırken 2020'nin yazında görevinden ayrıldı.

Flamengo, Jorge Jesus görevden ayrıldıktan sonra yerine Domenec Torrent'i getirdi. 2018'de Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığından ayrılan Torrent, 2019'un kasım ayına dek MLS ekibi New York City'yi çalıştırmıştı. Torrent ikinci teknik direktörlük deneyimini, Jesus'un yerine geçtiği Flamengo'da yaşadı.

Torrent Flamengo'da beklentileri karşılayamadı ve temmuz ayında devraldığı görevi kasım ayında son buldu. Bu süreçte Torrent, Flamengo ile 26 maça çıktı.