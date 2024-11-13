Devon Hall'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu Devon Hall'un ameliyat edileceğini duyurdu.

Devon Hall'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:52

Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ABD'li oyuncunun ameliyat edileceğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.

Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."


Etiketler: #Devon Hall #fenerbahçe #fenerbahçe beko #sakatlık

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