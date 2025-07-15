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Devre arasında transfer edilmişti: Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

Devre arasında transfer edilmişti: Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

15.07.2025 10:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Devre arasında transfer edilmişti: Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile yollarını ayıracağı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında Aston Villa’dan transfer ettiği Diego Carlos’un takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

İngiliz ekibi Burnley, 32 yaşındaki stoperi kiralamak istiyor. Tecrübeli oyuncunun da sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

PORTEKİZ KAMPI BAŞLADI

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz kampı pazartesi günü başladı. Teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği Emre Mor ile Miha Zajc’ı kadroya almadı.

Zajc'ın, Dinamo Zagreb kulübüne transfer olacağı kaydedildi. Emre Mor’a ise Süper Lig’den birçok talip var.

BROWN'UN SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, sol beke Archie Brown’u transfer ettikten sonra geçen sezon kiraladığı Kostic’in bonservisini alma planını şimdilik rafa kaldırdı.

Bu arada Archie Brown’un Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede serbest kalma bedelinin 23 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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