Dick Advocaat için Beşiktaş itirafı: 'Daha önce gelmişlerdi ama son anda...'

24.11.2025 12:06:00
Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce teklifte bulunduğunu söyledi. Cor Pot, "Belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi" ifadelerini kullandı.

Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, takımın teknik direktörü Dick Advocaat hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Pot, Advocaat'ın kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce kapıyı çaldığına da değindi.

Pot, yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler" ifadelerini kullandı.

2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat son olarak, 150 bin nüfuslu Curaçao'yu Dünya Kupası'na götürerek büyük bir mucizeye imza atmıştı.

