Dick Kooy 7 yıl sonra eski takımına geri döndü!

Efeler Ligi ekibi Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı voleybolcu Dick Kooy'u renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:48
Dick Kooy 7 yıl sonra eski takımına geri döndü!
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Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Hollandalı sporcunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

7 YIL SONRA...

Kariyerinde 2015-2017'de Halkbank forması giyen Kooy, 7 yıl sonra eski takımına döndü.

Kooy, geçen sezon Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli voleybolcu, "Halkbank'a döndüğüme sevindim. Bu kulübün içinde yer almak, Halkbank forması ile sahada mücadele etmek her zaman onurdur. Umarım, bu sezon da istediğimiz sonuçlara ulaşır ve kupalar kazanırız. Ben bu amaçlar doğrultusunda elimden ne gelirse yapacağıma şimdiden söz veriyorum" ifadelerini kullandı.


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