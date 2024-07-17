Halkbank'a Çek pasör çaprazı!
Efeler Ligi ekibi Halkbank, 24 yaşındaki Çek oyuncu Marek Sotola'yı renklerine bağladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, Çek pasör çaprazı Marek Sotola'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Marek Sotola ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor ve formamız altında nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sotola daha önce Çekya'nın Jihostroj Ceske Budejovice, Fransa'nın Stade Poitevin Volley ve Almanya'nın Recycling Volleys takımında forma giydi.
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