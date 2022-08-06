Didier Drogba'dan Fatih Terim çağrısı: Daha neyi bekliyorsunuz?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:42

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda birlikte çalıştığı Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba ile buluştu.

Drogba, kişisel sosyal medya hesabından bu anları paylaşırken, "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler" notunu düştü.

Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum.

Babacığım @fatihterim bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. — Didier Drogba (@didierdrogba) August 6, 2022

Başarılı futbolcu ayrıca, sarı-kırmızılı camiaya çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor?"