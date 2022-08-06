Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir arada: 'Teşekkür ederim evlat'
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılardan eski öğrencisi Didier Drogba'yı ağırladı.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda birlikte çalıştığı Didier Drogba ile buluştu.
Fatih Terim, Drogba ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tecrübeli teknik direktör, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat" ifadelerini kullandı.
Drogba, 2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. Yıldız futbolcu çıktığı 53 maçta 20 gol atıp 13 de asist yapmıştı.
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