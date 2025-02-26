Didier Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek: 'Babam nasıl ırkçı olabilir?'
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri nedeniyle tartışmaların odağında kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında destek mesajı paylaştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ırkçılıkla suçlamasının ardından, Portekizli teknik direktörün Chelsea'den öğrencileri olan Didier Drogba ve Michael Essien, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, sarı-kırmızılı camiaya yönelik mesajında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.
"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"
Drogba açıklamasını, "Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" sözleriyle tamamladı.
Öte yandan Michael Essien, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.
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