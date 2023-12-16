Kötü gidişe engel olamadı: Sevilla ayrılığı resmen açıkladı!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Getafe'ye 3-0 mağlup olan Sevilla'da teknik direktör Diego Alonso ile yollar ayrıldı.
İspanya La Liga ekibi Sevilla, Getafe'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken bir karar aldı.
Sevilla, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.
SADECE 2 AY GÖREV ALDI
Ekim ayında takımın başına geçen Diego Alonso'nun Sevilla macerası 2 ay sürdü.
Sevilla'nın başında 14 karşılaşmaya çıkan Diego Alonso 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Sevilla, ligde topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
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