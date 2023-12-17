Sevilla'nın galibiyet hasreti 10 maça çıktı!

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Getafe'ye 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 00:58
Sevilla'nın galibiyet hasreti 10 maça çıktı!
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İspanya La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı Getafe 3-0 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Borja Mayoral, 37. dakikada Jaime Mata ve 80. dakikada yine penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 10 maça çıkan Sevilla, 13 puanda kaldı. Getafe ise puanını 25 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında Sevilla, Granada deplasmanına gidecek. Getafe, Atletico Madrid'e konuk olacak.


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