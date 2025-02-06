Diego Carlos'tan sakatlığı sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Diego Carlos'tan sakatlığı sonrası ilk açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 23:54

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı hakkında konuşan Carlos, "Çok yakında sahaya dönüyorum, her şeyimi vermeye ve takımıma destek olmaya hazırım! Hırsım büyük, isteğim sınırsız ve tek bir hedefim var: kazanmak! Bana gönderdiğiniz her bir destek mesajı için sonsuz teşekkürler, siz harikasınız! Yakında görüşürüz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası 2.hafta maçında Erzurumspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maçın 50. dakikasında oyuna giren Carlos, dizinden sakatlık yaşayarak 60. dakikada oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe kulübünün açıklaması sonrasında Brezilyalı stoperin 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. 


Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #sakatlık

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