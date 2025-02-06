Fenerbahçe'ye 3 futbolcudan kötü haber: Son durumları belli oldu!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:36

Güncelleme: 06.02.2025 - 12:37

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı.

MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU VE DIEGO CARLOS'UN DURUMU

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi.

Yusuf Akçiçek gibi dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoperin, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.