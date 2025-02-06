Fenerbahçe'ye 3 futbolcudan kötü haber: Son durumları belli oldu!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında sakatlanan Diego Carlos, Yusuf Akçiçek ve Alexander Djiku'nun son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe'ye 3 futbolcudan kötü haber: Son durumları belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:36

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı.

MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU VE DIEGO CARLOS'UN DURUMU

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi.

Yusuf Akçiçek gibi dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoperin, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.


Etiketler: #Diego Carlos #Alexander Djiku #Yusuf Akçiçek #fenerbahçe

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yorumladı: 'Böyle bir olaya ilk kez şahit oldum'

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yorumladı: 'Böyle bir olaya ilk kez şahit oldum'
Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!

Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!
Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!

Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler