Diego Carlos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin, Diego Carlos transferinde sona yaklaştığı ve Brezilyalı oyuncunun sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Diego Carlos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:43

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Aston Villa'dan Diego Carlos için anlaşma sağladı.

İngiliz ekibi 10 milyon Euro ve performans bonuslarını içeren teklifi kabul etti. 

NTV Spor'da yer alan habere göre, ödemeyi 4 senelik taksitle yapacak Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperle de anlaştı. Brezilyalı futbolcunun sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maça forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.

Sarı Lacivertliler stoper bölgesine bir takviye daha yapacak. Sol ayaklı stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe, Pavloviç için Milan'a yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt aldı. 


Etiketler: #Aston Villa #fenerbahçe #Diego Carlos

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