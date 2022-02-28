Diego Perotti: Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim
Fenerbahçe'nin geçen sezon sözleşmesini feshettiği Diego Perotti bu süreçle ilgili kendini savundu. Perotti, "Terk edilmiş hissettim ve 33 yaşımda bunu hak etmedim" dedi.
Fenerbahçe ile 29 Aralık 2020'de Beşiktaş'a karşı oynadığı maçın ardından sakatlık geçiren ve Ağustos 2021'de takımla yollarını ayıran 33 yaşındaki Diego Perotti, Ocak 2022'de Salernitana'ya transfer oldu.
Tam 405 gün sonra Spezia'ya karşı sahaya çıkan Perotti, "Salernitana'ya transfer olduktan sonra futbola sıfırdan başlamış gibi hissediyorum. Birkaç ay önce evdeydim ve şimdi tekrar soyunma odasını, çimlerinin kokusunu, maçları ve hatta tekme yemeyi bile çok özlemişim." dedi.
Arjantinli oyuncu, "Son 2 yıl, çeşitli sorunlarla uğraştığım için çok zor geçti. Maalesef birkaç sakatlık ve Fenerbahçe kulübüyle sorunlar yaşadım. Terk edilmiş hissettim ve 33 yaşımda bunu hak etmedim" ifadelerini kullandı.
"BENİ HAYATA GERİ DÖNDÜRDÜLER"
Bonservisi elinde olarak İtalya'ya geri dönen Perotti, "Walter Sabatini beni tekrar hayata döndürdü. Onun sayesinde futbola döndüm. Aksi halde futbolu bırakmıştım. Ona her zaman minnettar olacağım. Çünkü, 1 yıldan daha uzun süre futbol oynamamış birini almak büyük bir riskti. Beni telefonla aradı ve ertesi gün Salerno'daydım." açıklamasını yaptı.
"KÜME DÜŞSEK BILE KALACAĞİM"
15 puanla İtalya Serie A'da son sırada yer alan Salernitana'nın şansını değerlendiren Arjantinli oyuncu "Kurtulmak sadece bize bağlı değil. Birkaç maçımız eksik ve alabileceğimiz birkaç puan daha var. Futbol için yaşıyorum ve elimden geleni yapıyorum. Hem takımdan hem taraftarlardan böyle güzel bir karşılama beklemiyordum. Salernitana'da iyiyim, şehir çok güzel ve çok daha güzel olacak. Küme düşsek bile Salernitana'da devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Perotti, sarı-lacivertli takımla çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.
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