Diego Rossi: 'İyi iş çıkardık'

23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Fenerbahçe'de Diego Rossi Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

Diego Rossi, yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı ama takım olarak iyi iş çıkardık. Şimdi önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Fenerbahçe'de kalıcı olacağım, çok mutluyum. Attığım goller ve yaptım asistlerle takımıma katkı vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.