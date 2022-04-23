Diego Rossi: 'İyi iş çıkardık'
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivetlilerde takımı adına ilk golü atan Diego Rossi maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Diego Rossi Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.
Diego Rossi, yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı ama takım olarak iyi iş çıkardık. Şimdi önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Fenerbahçe'de kalıcı olacağım, çok mutluyum. Attığım goller ve yaptım asistlerle takımıma katkı vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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