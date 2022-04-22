Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından 6 gollü galibiyet ile dönerken Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun sakatlanması sebebiyle dehşet dolu anlar yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 22:52
Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık haberi sarı-lacivertli takımı endişelendirdi.

Sarı-lacivertli takımın orta sahasının önemli ismi Miguel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

Miguel Crespo'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


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