Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından 6 gollü galibiyet ile dönerken Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun sakatlanması sebebiyle dehşet dolu anlar yaşadı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık haberi sarı-lacivertli takımı endişelendirdi.
Sarı-lacivertli takımın orta sahasının önemli ismi Miguel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.
Miguel Crespo'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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